Первая команда ХМАО одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону

В Ханты-Мансийске завершилась смешанная эстафета на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победителем гонки стала первая команда ХМАО-Югры, в состав которой вошли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко и Никита Поршнев.