Латыпов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

В Ханты-Мансийске завершился мужской масс-старт на 15 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержал биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан. Спортсмен допустил два промаха и прошёл дистанцию за 36.54,2.