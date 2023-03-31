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Анфиса Резцова о своем состоянии после сердечного приступа: «Все хорошо, скоро врачи должны провести новое обследование»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что чувствует себя нормально, в скором времени врачи проведут новое обследование, чтобы оценить ее состояние.

Резцова рассказала о своем состоянии после сердечного приступа
© РИА Новости

Ранее стало известно, что Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

— По состоянию все хорошо, потихоньку и слава Богу. Врачи лечат, капельницы стоят, так что все нормально. Пока о выписке речи не идет, скоро должны провести новое обследование, — сказала Резцова «Матч ТВ».

Резцовой — 58 лет, на ее счету — золото и серебро Олимпийских игр 1988, а также три победы на чемпионатах мира по лыжным гонкам. В биатлоне спортсменка дважды выигрывала Олимпиаду, а также становилась серебряным призером мирового первенства.

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