Резцова рассказала о своем состоянии после сердечного приступа

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что чувствует себя нормально, в скором времени врачи проведут новое обследование, чтобы оценить ее состояние.

— По состоянию все хорошо, потихоньку и слава Богу. Врачи лечат, капельницы стоят, так что все нормально. Пока о выписке речи не идет, скоро должны провести новое обследование, — сказала Резцова «Матч ТВ».

Резцовой — 58 лет, на ее счету — золото и серебро Олимпийских игр 1988, а также три победы на чемпионатах мира по лыжным гонкам. В биатлоне спортсменка дважды выигрывала Олимпиаду, а также становилась серебряным призером мирового первенства.