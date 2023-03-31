Резцова рассказала о самочувствии после перенесенного сердечного приступа

«Чувствую себя лучше с каждым днем. Но нужно еще побыть в больнице», — рассказала спортсменка.

28 марта Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Она рассказала, что неожиданно упала в обморок дома.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.