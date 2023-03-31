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15 минут назад

Резцова рассказала о самочувствии после перенесенного сердечного приступа

Lenta.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о самочувствии после перенесенного сердечного приступа. Об этом сообщает Sport24.

Резцова рассказала о самочувствии после перенесенного сердечного приступа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экс-спортсменки, все важные процедуры она уже прошла.

«Итог — все хорошо. Продолжают ставить капельницы постоянно. Уже устала от них», — заявила она.

Резцова также назвала свое состояние стабильным.

«Чувствую себя лучше с каждым днем. Но нужно еще побыть в больнице», — рассказала спортсменка.

28 марта Резцова заявила, что ее госпитализировали после перенесенного сердечного приступа. Она рассказала, что неожиданно упала в обморок дома.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.

Биатлон,
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