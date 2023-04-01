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23 минуты назад

Латыпов — о победе в масс-старте ЧР: ощущения отличные. В этой гонке многое получилось

Чемпионат.com

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.

Латыпов — о победе в масс-старте ЧР: "Ощущения отличные"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ощущения отличные, супер, получилось победить в личной гонке, и это очень хорошо. Сегодня многое получилось. При таких погодных условиях — отличный результат. Спасибо всем тем, кто помогал по ходу сезона. У нас большой коллектив, и каждый внёс лепту в мои победы», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 36.54,2 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 15,4 секунды (3).

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +23,9 (3).

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