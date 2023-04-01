Латыпов — о победе в масс-старте ЧР: "Ощущения отличные"

«Ощущения отличные, супер, получилось победить в личной гонке, и это очень хорошо. Сегодня многое получилось. При таких погодных условиях — отличный результат. Спасибо всем тем, кто помогал по ходу сезона. У нас большой коллектив, и каждый внёс лепту в мои победы», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.