Латыпов: "Пока никак к рекомендациям МОК не отношусь. Жду конкретики"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов , представляющий Республику Башкортостан, высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета ( МОК ) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Пока никак к рекомендациям МОК не отношусь. Жду больше конкретики. Пока не вижу смысла обсуждать, потому что ясности мало», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева .

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут быть допущены на международные турниры в нейтральном статусе. Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства мировых соревнований из-за ситуации на Украине.