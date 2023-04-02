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45 минут назад

Драчёв: МОК провоцирует российских спортсменов на предательство страны

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Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на условия Международного олимпийского комитета. МОК допускает участие спортсменов из РФ в соревнованиях при выполнении ряда условий: нейтральный статус, отсутствие публичной поддержки СВО. Также атлеты не должны быть связаны ни с вооружёнными силами, ни с органами нац.безопасности.

Драчёв: МОК провоцирует российских спортсменов на предательство страны
Фото: BetassistBetassist

«Я считаю, что это провокация. В МОК просто играют на амбициях спортсмена: вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей.

Если кто-то согласится на эти условия, возвращаться в Россию ему уже будет не нужно. Такой спортсмен по сути выбирает билет в один конец», — цитирует Драчёва ТАСС.

Биатлон,Владимир Драчев,
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