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21 минуту назад

А. Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов, правительства, государства

Чемпионат.com

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.

Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, условием для допуска российских и белорусских фехтовальщиков польские официальные лица обозначили подписание заявления о том, что они не поддерживают СВО, а также не состоят в вооружённых силах своих стран и соблюдают нейтралитет.

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом — предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.

Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством. Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО — обсуждать даже не стоит», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».

Напомним, после объявления Международной федерациеq фехтования (FIE) о возвращении россиян и белорусов к турнирам под её эгидой ряд стран отказался от проведения этапов Кубка мира.

Биатлон,Александр Тихонов,
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