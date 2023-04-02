Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом — предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.



Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством. Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО — обсуждать даже не стоит», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».