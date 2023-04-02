Тихонов: пусть поляки сами откажутся от своих президентов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.
Напомним, условием для допуска российских и белорусских фехтовальщиков польские официальные лица обозначили подписание заявления о том, что они не поддерживают СВО, а также не состоят в вооружённых силах своих стран и соблюдают нейтралитет.
«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом — предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.
Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством. Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО — обсуждать даже не стоит», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».
Напомним, после объявления Международной федерациеq фехтования (FIE) о возвращении россиян и белорусов к турнирам под её эгидой ряд стран отказался от проведения этапов Кубка мира.