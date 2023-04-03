Биатлонист Серохвостов высказался о зарплатах футболистов

«Я видел, как тренируются хоккеисты, претензий к ним вообще нет. По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы, потому что я видел команду, может, второй лиги, смотрел, как они тренируются, и мне было даже как-то стыдно, что я столько тренируюсь, а они нет. Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они ещё больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12 (улыбается). Конечно, у нас циклический вид спорта, он тяжелый, но если бы платили за тяжесть, думаю, всё-таки больше всех получали бы те, кто работает на заводах, в шахтах, а не спортсмены.



Но понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас – у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы", — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.