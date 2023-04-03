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51 минуту назад

Российский биатлонист Цветков сообщил о досрочном завершении сезона

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Спортсмен займётся вопросом здоровья.

Биатлонист Цветков сообщил о досрочном завершении сезона
Фото: BetassistBetassist

Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр Максим Цветков сообщил о досрочном завершении сезона. Спортсмен сообщил, что уже скоро начнёт готовиться к новому сезону.

«Сезон-2022/2023 для меня окончен. Большое спасибо за вашу поддержку. Она была невероятно важна для меня. У меня было много сложностей и проблем, но я уверен, что мы всё это решим в подготовительном этапе.

Я сейчас отправляюсь домой, а уже 7 числа начнётся подготовка к новому сезону. Мы стартуем с Белокурихи (Алтай). Там займёмся самым важным для меня вопросом, здоровьем.

Благодарю «Матч ТВ» и СБР за организацию и освещение наших соревнований. Для этапов Кубка России и Кубка Содружества — это большой шаг вперёд. Я надеюсь, что мы сможем поднять нашу планку ещё выше», — написал Цветков в соцсетях.

Биатлон,Максим Цветков,
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