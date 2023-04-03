Биатлонист Цветков сообщил о досрочном завершении сезона

«Сезон-2022/2023 для меня окончен. Большое спасибо за вашу поддержку. Она была невероятно важна для меня. У меня было много сложностей и проблем, но я уверен, что мы всё это решим в подготовительном этапе.



Я сейчас отправляюсь домой, а уже 7 числа начнётся подготовка к новому сезону. Мы стартуем с Белокурихи (Алтай). Там займёмся самым важным для меня вопросом, здоровьем.



Благодарю «Матч ТВ» и СБР за организацию и освещение наших соревнований. Для этапов Кубка России и Кубка Содружества — это большой шаг вперёд. Я надеюсь, что мы сможем поднять нашу планку ещё выше», — написал Цветков в соцсетях.