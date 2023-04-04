Экс-глава СБР считает позорной нынешнюю ситуацию в российском биатлоне

Российский биатлон остро нуждается в реформах, которые позволили бы большему числу регионов получить средства на воспитание и поддержку спортсменов, нынешняя ситуация приводит к позорным случаям. Такое мнение ТАСС высказал во вторник четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
"Сейчас самое время уделить внимание молодежи, потому что разрыв в результатах огромный: у мужчин и женщин есть по несколько сильных спортсменов, но за ними нет никого, - сказал Драчев. - Как этот сезон мог открыть новые имена, если до этого никто не выезжал на зарубежные старты? Сборная уезжала, а остальные были брошены внутри страны, за один год ситуацию не изменить".
"Когда в Кубке Содружества в Белоруссии участвует около трех десятков наших спортсменов, то что это такое? Когда на гонку чемпионата России выходят 50 спортсменов, то это позор. Появиться новым именам неоткуда - региональные федерации брошены, развитием детско-юношеского спорта должным образом никто не занимается, потому что все развитие биатлона сводилось к тому, чтобы попасть в сборную страны", - добавил он.
Бывший глава СБР считает, что приоритетным направлением сейчас должно стать развитие биатлона в регионах - в Забайкалье, Сибири, Северо-Западном федеральном округе.
"Многие регионы даже на смешанную эстафету спортсменов не соберут. Я пытался бороться с тем, чтобы Тюмень и Ханты-Мансийск перетягивали лучших спортсменов, переманивать их в два-три региона, чтобы после они между собой боролись, - абсурд. Систему надо менять. Если даже вы покупаете спортсмена, то не лишайте его принадлежности к месту, которое его воспитало. Иначе два-три региона будут снимать все сливки, а другие даже выставить команду не могут, потому что у них все спортсмены украдены", - добавил Драчев, который возглавлял СБР с 2018 по 2020 год.
Он также считает, что многие детско-спортивные школы по биатлону не оборудованы необходимым инвентарем.
"Кто повезет ребенка в такую школу, да еще и деньги будет платить за экипировку? И тренерам в регионах нужен стимул, тогда они начнут искать талантливых ребят. А сейчас у них зарплаты до 18 тысяч рублей, молодые так вообще приходят на оклад 10 тысяч в месяц", - отметил он.