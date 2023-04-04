Экс-глава СБР считает позорной нынешнюю ситуацию в российском биатлоне

"Многие регионы даже на смешанную эстафету спортсменов не соберут. Я пытался бороться с тем, чтобы Тюмень и Ханты-Мансийск перетягивали лучших спортсменов, переманивать их в два-три региона, чтобы после они между собой боролись, - абсурд. Систему надо менять. Если даже вы покупаете спортсмена, то не лишайте его принадлежности к месту, которое его воспитало. Иначе два-три региона будут снимать все сливки, а другие даже выставить команду не могут, потому что у них все спортсмены украдены", - добавил Драчев, который возглавлял СБР с 2018 по 2020 год.