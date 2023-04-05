$79.36+1.4186.72+2.10
21 минуту назад

Уват примет этап Кубка России по биатлону в следующем сезоне

Матч ТВ

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров рассказал «Матч ТВ», что Уват примет один из этапов Кубка России по биатлону в следующем сезоне.

Уват примет этап Кубка России по биатлону в следующем сезоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сезоне 2022/23 село в Тюменской области в декабре принимало второй этап Кубка России. Также в Увате 5–6 апреля проходят марафоны на 40 км среди мужчин и 30 км среди женщин.

— Уват будет в календарном году, насколько мне известно. Это будет на примере этого спортивного сезона. Мы готовы принять соревнования такого высокого уровня, — сказал Елизаров «Матч ТВ».

В эти минуты «Матч ТВ» показывает мужской марафон в рамках PARI чемпионата России в прямом эфире, женскую гонку смотрите в четверг, начало трансляции — в 8:40 мск.

Биатлон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий