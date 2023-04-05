Уват примет этап Кубка России по биатлону в следующем сезоне

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров рассказал «Матч ТВ», что Уват примет один из этапов Кубка России по биатлону в следующем сезоне.
В сезоне 2022/23 село в Тюменской области в декабре принимало второй этап Кубка России. Также в Увате 5–6 апреля проходят марафоны на 40 км среди мужчин и 30 км среди женщин.
— Уват будет в календарном году, насколько мне известно. Это будет на примере этого спортивного сезона. Мы готовы принять соревнования такого высокого уровня, — сказал Елизаров «Матч ТВ».
В эти минуты «Матч ТВ» показывает мужской марафон в рамках PARI чемпионата России в прямом эфире, женскую гонку смотрите в четверг, начало трансляции — в 8:40 мск.