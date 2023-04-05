Биатлонист Поршнев выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий Ханты Мансийский автономный округ, стал победителем марафона на 40 километров на PARI чемпионате России в Увате.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

27 летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 56 минут 14,5 секунды, допустив три промаха. Второе место у москвича Карима Халили (+1.16,8, 3 промаха), тройку лучших замкнул Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан (+1.33,7, 7 промахов).

В четверг, 6 апреля, состоится женский марафон на 30 км, прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется с 8:40 (мск).

PARI Чемпионат России. Уват (Тюменская область)Мужчины. Марафон 40 км