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1 час назад

Биатлонист Никита Поршнев выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате

Матч ТВиещё 1

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий Ханты Мансийский автономный округ, стал победителем марафона на 40 километров на PARI чемпионате России в Увате.

Биатлонист Поршнев выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате
Фото: Матч ТВМатч ТВ

27 летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 56 минут 14,5 секунды, допустив три промаха. Второе место у москвича Карима Халили (+1.16,8, 3 промаха), тройку лучших замкнул Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан (+1.33,7, 7 промахов).

В четверг, 6 апреля, состоится женский марафон на 30 км, прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется с 8:40 (мск).

PARI Чемпионат России. Уват (Тюменская область)Мужчины. Марафон 40 км

1. Никита Поршнев (ХМАО) — 1:56.14,5 (3)2. Карим Халили (Москва) — +1.16,8 (3)3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) -+1.33,7 (7)

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