Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в марафоне

В Увате завершился биатлонный сезон.

Фото: Betassist Betassist

6 апреля в Увате (Тюменская область) состоялся женский марафон на чемпионате России по биатлону — 2023.

Победителем гонки на 27 км стала Виктория Сливко. Спортсменка из Тюменской области преодолела дистанцию за 1 час 56 минут 14,5 секунды, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Егорова. Представительница Мурманской области допустила 11 промахов на стрельбище и уступила Сливко 2 минуты 0,3 секунды. Третьей стала Ирина Казакевич, отставшая от победительницы на 2 минуты 47,6 секунды. Биатлонистка команды Свердловской области десять раз отправила патрон «в молоко».

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Женщины. Марафон, 27 км.

Виктория Сливко – 1:39.09,1 (4 промаха); Анастасия Егорова — +2.00,3 (11); Ирина Казакевич — +2.47,6 (10).