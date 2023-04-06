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1 час назад

Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в марафоне

Betassist

В Увате завершился биатлонный сезон.

Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в марафоне
Фото: BetassistBetassist

6 апреля в Увате (Тюменская область) состоялся женский марафон на чемпионате России по биатлону — 2023.

Победителем гонки на 27 км стала Виктория Сливко. Спортсменка из Тюменской области преодолела дистанцию за 1 час 56 минут 14,5 секунды, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Егорова. Представительница Мурманской области допустила 11 промахов на стрельбище и уступила Сливко 2 минуты 0,3 секунды. Третьей стала Ирина Казакевич, отставшая от победительницы на 2 минуты 47,6 секунды. Биатлонистка команды Свердловской области десять раз отправила патрон «в молоко».

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Женщины. Марафон, 27 км.

Виктория Сливко – 1:39.09,1 (4 промаха); Анастасия Егорова — +2.00,3 (11); Ирина Казакевич — +2.47,6 (10).

Отметим, что накануне, 5 апреля, в Увате состоялся мужской марафон. Его победителем стал Никита Поршнев из ХМАО-Югра.

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