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СБР признал Латыпова лучшим биатлонистом сезона

Эдуард провёл ровный сезон.

СБР признал Латыпова лучшим биатлонистом сезона
© Betassist

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов стал лучшим биатлонистом нынешнего сезона. 29-летний представитель Республики Башкортостан победил в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023.

Второе место в рейтинге занял Даниил Серохвостов. Новосибирский спортсмен отстал от Латыпова на 63 очка. Третье место досталось Кариму Халили, выступающему за Москву, уступивший победителю 92 очка.

Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста на различных стартах. Также в рейтинге должно быть не менее трёх результатов с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины. Сезон-2022/2023

Эдуард Латыпов — 1162 очка; Даниил Серохвостов — 999; Карим Халили — 970.

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