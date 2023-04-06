СБР признал Латыпова лучшим биатлонистом сезона

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов стал лучшим биатлонистом нынешнего сезона. 29-летний представитель Республики Башкортостан победил в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023.

Второе место в рейтинге занял Даниил Серохвостов . Новосибирский спортсмен отстал от Латыпова на 63 очка. Третье место досталось Кариму Халили, выступающему за Москву, уступивший победителю 92 очка.

Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста на различных стартах. Также в рейтинге должно быть не менее трёх результатов с чемпионата России.