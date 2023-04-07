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1 час назад

Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон, заработав 4 млн рублей

Sports.ru

Латыпов заработал по итогам сезона 4,03 миллиона рублей. Среди мужчин далее идут Карим Халили (2,41), Даниил Серохвостов (2,22), Никита Поршнев (2,04), Александр Поварницын (1,99), Антон Бабиков (1,89), Василий Томшин (1,77), Петр Пащенко (1,16), Роман Еремин (1,09) и Кирилл Бажин (1,03).

Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон
Фото: sports.rusports.ru

Первое место по призовым среди женщин заняла Виктория Сливко (3,41), следом за ней располагаются Екатерина Носкова (2,93), Ирина Казакевич (2,88), Тамара Дербушева (2,83), Лариса Куклина (2,45), Анастасия Шевченко (2,28), Наталья Гербулова (2,16), Елизавета Каплина (2,03), Анастасия Гореева (1,84) и Наталия Шевченко (0,94).

Биатлон,Екатерина Носкова,Даниил Серохвостов,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Анастасия Гореева,Роман Еремин,Никита Поршнев,Наталия Шевченко,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Анастасия Шевченко,Александр Поварницын,Петр Пащенко,Виктория Сливко,Антон Бабиков,
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