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1 час назад

Сергей Устюгов признан лучшим спортсменом ХМАО-Югры по итогам 2022 года

Sports.ru

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завоевал награду «Лучший спортсмен Югры»

Устюгов признан лучшим спортсменом ХМАО-Югры по итогам 2022 года
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня в Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лучших спортсменов автономного округа «Спортивная элита».

Устюгов был признан лучшим спортсменом по итогам 2022 года.

В список лучших спортсменов также вошли биатлонисты Никита Поршнев, Петр Пащенко и Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксер Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы, тхэквондист Максим Храмцов.

Лучшими командами были признаны волейбольный клуб «Югра-Самотлор», хоккейный клуб «Югра» и мини-футбольный «Газпром-Югра».

Биатлон,Артур Найфонов,Кристина Резцова,Никита Поршнев,Максим Храмцов,Петр Пащенко,Андрей Соболев,Наталья Соболева,Сергей Устюгов,
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