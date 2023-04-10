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«Ференцварош» продлил контракт со Станиславом Черчесовым

Чемпион Венгрии «Ференцварош» активировал опцию продления контракта с главным тренером Станиславом Черчесовым, прописанную в действующем договоре.

«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым
©  САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год – до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», – приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фроди» сделали «золотой» дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

59 летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В прошлом сезоне под руководством Станислава Саламовича клуб из Будапешта сделал «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок Венгрии.

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