Резцова рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, перенесшая сердечный приступ, в беседе с «Матч ТВ» рассказала, что чувствует себя хорошо, но пока ее не выписали из больницы.В конце марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

— У меня все хорошо, но я ещё в больнице, — сказала Резцова «Матч ТВ».

Резцовой — 58 лет, на ее счету — золото и серебро Олимпийских игр 1988, а также три победы на чемпионатах мира по лыжным гонкам. В биатлоне спортсменка дважды выигрывала Олимпиаду, а также становилась серебряным призером мирового первенства.