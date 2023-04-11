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59 минут назад

Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа

Матч ТВ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, перенесшая сердечный приступ, в беседе с «Матч ТВ» рассказала, что чувствует себя хорошо, но пока ее не выписали из больницы.В конце марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

Резцова рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— У меня все хорошо, но я ещё в больнице, — сказала Резцова «Матч ТВ».

Резцовой — 58 лет, на ее счету — золото и серебро Олимпийских игр 1988, а также три победы на чемпионатах мира по лыжным гонкам. В биатлоне спортсменка дважды выигрывала Олимпиаду, а также становилась серебряным призером мирового первенства.

Биатлон,
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