Губерниев объяснил, кого считает разочарованием сезона в биатлоне

— Разочарование сезона? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и все пойдет по другому. Речь про Халили и Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут, — сказал Губерниев «Матч ТВ».