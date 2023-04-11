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28 минут назад

Губерниев объяснил, кого считает разочарованием сезона в биатлоне

Матч ТВ

Биатлонисты Карим Халили и Ирина Казакевич имеют невероятный потенциал, но в прошедшем сезоне им не удалось его раскрыть, заявил «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев объяснил, кого считает разочарованием сезона в биатлоне
Фото:  © Денис Бушковский / Матч ТВ © Денис Бушковский / Матч ТВ

В сезоне 2022/23 Халили занял третье место в рейтинге СБР среди мужчин, Казакевич — пятая в женском зачете.

— Разочарование сезона? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и все пойдет по другому. Речь про Халили и Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Все гонки этапов Кубка и чемпионата России, Кубка Содружества прошедшего биатлонного сезона были показаны на телеканалах холдинга «Матч».

Биатлон,Ирина Казакевич,Дмитрий Губерниев,
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