Губерниев объяснил, кого считает разочарованием сезона в биатлоне

Биатлонисты Карим Халили и Ирина Казакевич имеют невероятный потенциал, но в прошедшем сезоне им не удалось его раскрыть, заявил «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев.
В сезоне 2022/23 Халили занял третье место в рейтинге СБР среди мужчин, Казакевич — пятая в женском зачете.
— Разочарование сезона? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и все пойдет по другому. Речь про Халили и Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Все гонки этапов Кубка и чемпионата России, Кубка Содружества прошедшего биатлонного сезона были показаны на телеканалах холдинга «Матч».