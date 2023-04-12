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Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дорофеева на пост тренера сборной

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дмитрия Дорофеева на должность главного тренера российской национальной команды. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дорофеева на пост тренера сборной
© ТАСС

"Дорофеева рекомендовали на утверждение", - сказал Гуляев.

Дорофееву 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр на дистанции 500 м, серебряным призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов России. Специалист является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова, чемпиона мира Руслана Мурашова и других конькобежцев.

В новость внесена правка (17:20 мск) - передается с исправлением в заголовке и в первом абзаце.

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