Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дорофеева на пост тренера сборной

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дмитрия Дорофеева на должность главного тренера российской национальной команды. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев .

Дорофееву 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр на дистанции 500 м, серебряным призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов России. Специалист является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова, чемпиона мира Руслана Мурашова и других конькобежцев.