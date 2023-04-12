Вяльбе: среди наших лидеров никто не собирается переходить в биатлон

«Появились ли новые желающие перейти в биатлон после успехов Шевченко? Пока мне об этом никто не говорил. Но вы не думайте, что мы так легко расстанемся с теми, кто захочет изменить лыжным гонкам. Хотя вспоминаю, как я в своё время тренировалась рядом с Ольгой Заморозовой (В замужестве — Пылевой и Медведцевой. — Прим. «Чемпионата».). Когда она ушла в биатлон и стала олимпийской чемпионкой, то я подумала, что вряд ли Ольга смогла бы добиться таких успехов в лыжных гонках.



А сейчас я думаю, что, может быть, из нашей Наташи вырастет новая звезда в мировом биатлоне. Но сейчас, повторюсь, у меня пока нет других спортсменов, кто изъявил бы желание перейти в биатлон. Хотя, как говорится, насильно мил не будешь. Но лидеры наши точно не смотрят в ту сторону. Я не могу говорить, что останься Наталья в лыжах, то она на 100% не попадала бы в призы. Но большой чемпионки я в ней не видела. И если у неё всё сложится в биатлоне, то я искренне буду этому рада.



Задумывалась ли я о переходе в биатлон? Никогда в жизни мне такие мысли в голову не приходили. Когда мне было лет 13, мы поехали вместе с моим тренером Виктором Максимовичем Ткаченко тренироваться в Новосибирск, работали на биатлонной базе. Там мне после кросса дали винтовку, и я даже три раза попала в цель. После этого Александр Иванович Тихонов, который очень дружил с моим тренером, предложил попробовать меня в биатлоне. Но у меня не было никакого желания, да и с моим характером у меня бы не получалось стрелять нормально», — приводит слова Вяльбе ТАСС.