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Биатлонистки Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС с пятницы, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.

Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов
© РИА Новости

Кроме Куклиной и Довгой, четырежды проходили проверку на допинг лыжница Алена Баранова и специализирующийся в спортивной ходьбе Алексей Кудашкин.

Куклиной 32 года, по итогам сезона она заняла четвертое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), 23-летняя Довгая - 13-е.

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