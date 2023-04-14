Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС с пятницы, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.
Кроме Куклиной и Довгой, четырежды проходили проверку на допинг лыжница Алена Баранова и специализирующийся в спортивной ходьбе Алексей Кудашкин.
Куклиной 32 года, по итогам сезона она заняла четвертое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), 23-летняя Довгая - 13-е.