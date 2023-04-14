Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС с пятницы, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.