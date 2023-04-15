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Тириль Экхофф вернётся на соревнования ради гонки на Шпицбергене

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф впервые за более чем за год выйдет на старт соревнований. Спортсменка пробежит лыжную гонку по пересечённой местности на арктическом архипелаге Шпицберген, протяжённость маршрута составит 42 километра.

Тириль Экхофф вернется на соревнования ради гонки на Шпицбергене
© РИА Новости

Гонка на Шпицбергене — внутреннее соревнование для норвежских спортсменов, однако состав довольно внушительный: среди соперников Экхофф будут, в частности, Анне Кьерсти Кальво, которая будет защищать свою корону победителя прошлогодних соревнований, Тириль Уднес Венг и Лотта Уднес Венг.

На соревнования среди мужчин заявлены известные норвежские спортсмены Дидрик Тёнсет, Эмиль Иверсен и Андреас Нигаард.

Напомним, Тириль Экхофф в марте 2023 года объявила об окончании профессиональной спортивной карьеры. Биатлонистка не выступала на международных соревнованиях в сезоне-2022/2023.

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