IBU прокомментировал ситуацию с Бессебергом, обвиняемого в «грубой коррупции»

В понедельник СМИ сообщили, что норвежская прокуратура обвинила Бессеберга в «грубой коррупции». Исполнительный совет IBU в ноябре 2018 года назначил независимую комиссию по внешнему обзору (ERC) для проведения полного расследования обвинений, выдвинутых против Бессеберга. После исчерпывающего расследования ERC пришел к выводу, что экс функционеру «есть что ответить за нарушение правил IBU, основанное на их очевидной защите российских интересов, особенно в антидопинговом контексте, без достаточных оснований». — IBU и BIU тесно сотрудничали с прокуратурой по этому сложному и длительному делу и будут продолжать оказывать полную и безоговорочную поддержку в достижении решения, — говорится в заявлении на официальном сайте IBU.