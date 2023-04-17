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IBU прокомментировал ситуацию с Бессебергом, которого прокуратура обвинила в «грубой коррупции»

Международный союз биатлонистов (IBU) и независимое подразделение по обеспечению честности в биатлоне (BIU) заявили, что продолжат оказывать помощь в расследовании коррупционного дела экс президента IBU Андерса Бессеберга.

IBU прокомментировал ситуацию с Бессебергом, обвиняемого в «грубой коррупции»
© Матч ТВ

В понедельник СМИ сообщили, что норвежская прокуратура обвинила Бессеберга в «грубой коррупции». Исполнительный совет IBU в ноябре 2018 года назначил независимую комиссию по внешнему обзору (ERC) для проведения полного расследования обвинений, выдвинутых против Бессеберга. После исчерпывающего расследования ERC пришел к выводу, что экс функционеру «есть что ответить за нарушение правил IBU, основанное на их очевидной защите российских интересов, особенно в антидопинговом контексте, без достаточных оснований». — IBU и BIU тесно сотрудничали с прокуратурой по этому сложному и длительному делу и будут продолжать оказывать полную и безоговорочную поддержку в достижении решения, — говорится в заявлении на официальном сайте IBU.

28 января 2021 года комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг проб российских спортсменов, сославшись на отчет ERC. Бессеберг занимал пост президента IBU с 1993 по 2018 год.

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