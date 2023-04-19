«Не всё получилось». Биатлонистка Куклина подвела итоги сезона

«Однозначно сезоном довольна, не всё получилось, однако именно это и движет нами, чтоб становиться лучше! Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона. Отдельное спасибо Ю.М. Каминскому и моему любимому мужу. СБР, спасибо, что сделали всё возможное, чтобы этот сезон состоялся на высшем уровне», — написала Куклина на своей странице в социальных сетях.