В СБР анонсировали переход экс-лыжницы в биатлон
Глава пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов анонсировал переход бывшей лыжницы в биатлон.В сезоне 2022/23 экс лыжница Наталия Шевченко (Мекрюкова) трижды победила на чемпионате России по биатлону.
— Скоро опубликуем проект расширенного списка сборной России по биатлону на новый сезон. Эксперимент с Наталией Шевченко признан успешным, и в обойме сборной появится еще одна недавняя лыжница, — написал Аверьянов в Telegram канале.
Все гонки этапов Кубка и чемпионата России, Кубка Содружества прошедшего биатлонного сезона были показаны на телеканалах холдинга «Матч».