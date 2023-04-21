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В СБР анонсировали переход экс-лыжницы в биатлон

Глава пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов анонсировал переход бывшей лыжницы в биатлон.В сезоне 2022/23 экс лыжница Наталия Шевченко (Мекрюкова) трижды победила на чемпионате России по биатлону.

В СБР анонсировали переход экс-лыжницы в биатлон
© РИА Новости

— Скоро опубликуем проект расширенного списка сборной России по биатлону на новый сезон. Эксперимент с Наталией Шевченко признан успешным, и в обойме сборной появится еще одна недавняя лыжница, — написал Аверьянов в Telegram канале.

Все гонки этапов Кубка и чемпионата России, Кубка Содружества прошедшего биатлонного сезона были показаны на телеканалах холдинга «Матч».

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