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2 часа назад

Президент СБР Майгуров: благодарю Вяльбе за содействие по переходу Грухвиной в биатлон

Чемпионат.comиещё 1

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал попадание лыжницы Анны Грухвиной в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/2024.

Президент СБР Майгуров: благодарю Вяльбе за содействие по переходу Грухвиной в биатлон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Исполком утвердил расширенный список 48 кандидатов в мужскую и женскую сборные команды страны по биатлону. Четыре человека – Александр Логинов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Анна Грухвина – включены в список по решению тренерского совета СБР, остальные – на основании спортивных результатов, показанных в сезоне-2022/2023. Анна Грухвина – одарённая лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по её переходу в биатлон. На централизованную подготовку из этого списка попадут 32 человека, 16 останутся в ближайшем резерве», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Биатлон,Ульяна Нигматуллина,Кристина Резцова,Виктор Майгуров,Елена Вяльбе,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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