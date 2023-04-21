Призер юниорского ЧМ по лыжным гонкам перешла в биатлон

Призер юниорского ЧМ по лыжным гонкам Грухвина перешла в биатлон
Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Грухвина перешла в биатлон, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Грухвина вошла в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на новый сезон.
Президент СБР Виктор Майгуров поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за помощь в переходе спортсменки.
— Анна Грухвина — одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по её переходу в биатлон, — сказал Майгуров.
Грухвина завоевала серебро юниорского ЧМ в 2021 году в составе эстафеты. Также на счету спортсменки три золотых медали чемпионатов России.