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Призер юниорского ЧМ по лыжным гонкам Грухвина перешла в биатлон

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Грухвина перешла в биатлон, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Призер юниорского ЧМ по лыжным гонкам перешла в биатлон
© Матч ТВ

Грухвина вошла в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на новый сезон.

Президент СБР Виктор Майгуров поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за помощь в переходе спортсменки.

— Анна Грухвина — одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по её переходу в биатлон, — сказал Майгуров.

Грухвина завоевала серебро юниорского ЧМ в 2021 году в составе эстафеты. Также на счету спортсменки три золотых медали чемпионатов России.

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