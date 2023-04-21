Призер юниорского ЧМ по лыжным гонкам перешла в биатлон

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Анна Грухвина перешла в биатлон, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Грухвина вошла в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на новый сезон.

Президент СБР Виктор Майгуров поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за помощь в переходе спортсменки.

— Анна Грухвина — одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по её переходу в биатлон, — сказал Майгуров.