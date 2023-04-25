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«Анна не случайный человек». Шашилов прокомментировал переход Грухвиной

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Анна не случайный человек». Шашилов прокомментировал переход Грухвиной
© Чемпионат.com

«О том, чтобы привлекать лыжниц в биатлон, мы с Еленой Валерьевной Вяльбе беседовали сразу после Пекина. Грухвина сама захотела перейти, сама позвонила. Первый разговор был ещё в прошлом году, когда её подруга Наташка к нам переходила, но сразу двух лыжниц в команду было сложно завести. Она и с Бородавко беседовала, и он ей тоже посоветовал попробовать.

Анна не случайный человек. В детстве занималась биатлоном. Понятие о стрельбе имеет. И функционально она не слабая. Посмотрим, что получится, как с мотивацией, но шанс человеку надо дать.

Но, думаю, в этом олимпийском цикле больше переходов не будет. До Олимпиады всего три года», — цитирует Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.

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