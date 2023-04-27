Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх. Но ведь там была реально другая ситуация», — рассказала Вяльбе.

Специалист заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным выступать под нейтральным флагом. Она объяснила, что народ будет уважать их за такое решение.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.