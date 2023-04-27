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Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Ее слова передает «Матч ТВ».

Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом
© РИА Новости

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх. Но ведь там была реально другая ситуация», — рассказала Вяльбе.

Специалист заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным выступать под нейтральным флагом. Она объяснила, что народ будет уважать их за такое решение.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.

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