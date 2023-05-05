Представитель IBU: к возвращению россиян важно создать для них доброжелательную среду
Вопрос лишь один — когда это случится?
Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган поделилась мнением о том, как примут россиян и белорусов после завершения международного бана.
«Они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится, важно, чтобы мы создали для россиян и белорусов инклюзивную доброжелательную среду.
При этом важно понимать, что украинцам будет сложно объединиться с ними. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают своих соперников», — цитирует Иган «Спорт-экспресс».
Ранее чиновница резко отозвалась о внешней политике США. Иган отметила, что Соединённые Штаты были агрессорами во многих конфликтах, но спецоперация России на Украине – это другой случай.