Представитель IBU: к возвращению россиян важно создать для них доброжелательную среду

«Они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится, важно, чтобы мы создали для россиян и белорусов инклюзивную доброжелательную среду.



При этом важно понимать, что украинцам будет сложно объединиться с ними. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают своих соперников», — цитирует Иган «Спорт-экспресс».