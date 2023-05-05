$76.82-1.7984.91-2.09

Представитель IBU: к возвращению россиян важно создать для них доброжелательную среду

Вопрос лишь один — когда это случится?

Представитель IBU: к возвращению россиян важно создать для них доброжелательную среду
© sport.ru

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган поделилась мнением о том, как примут россиян и белорусов после завершения международного бана.

«Они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится, важно, чтобы мы создали для россиян и белорусов инклюзивную доброжелательную среду.

При этом важно понимать, что украинцам будет сложно объединиться с ними. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают своих соперников», — цитирует Иган «Спорт-экспресс».

Ранее чиновница резко отозвалась о внешней политике США. Иган отметила, что Соединённые Штаты были агрессорами во многих конфликтах, но спецоперация России на Украине – это другой случай.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий