Американская биатлонистка рассказала о слезах из-за отстранения россиян

Биатлонистка из США призналась, что дискуссия об отстранении россиян вызвала у нее слезы
Американская биатлонистка и глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов Клэр Иган заявила, что дискуссия по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований в феврале 2022 года вызвала у нее слезы. Соответствующее признание она сделала в интервью «Спорт-Экспресс».
Иган отметил, что «хорошо» запомнила детали того дня.
«Это было поздним вечером. Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять», — сказала она.
По словам биатлонистки, данное решение далось всем членам комиссии «не легко», став «очень серьезным и тяжелым», поскольку все стремились избежать «бана россиян и белорусов любым возможным способом», но он оказался «необходим», особенно после рекомендации со стороны МОК об этом.
«Еще раз повторюсь, что это было худшим решением, которое мы должны были принять», — добавила она.
Иган подчеркнула, что главными причинами такого решения стали «безопасность участников и сохранение соревнований». Она пояснила, что в случаях, где федерации не отстранили спортсменов РФ и Белоруссии правительства стран, на территории которых должны были проходить эти состязания, начали отменять их. Биатлонистка указала, что ей не нравится решение об отстранении россиян и белорусов, но «по-другому никак».