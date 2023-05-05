Американская биатлонистка рассказала о слезах из-за отстранения россиян

Американская биатлонистка и глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов Клэр Иган заявила, что дискуссия по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований в феврале 2022 года вызвала у нее слезы. Соответствующее признание она сделала в интервью «Спорт-Экспресс».

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Иган отметил, что «хорошо» запомнила детали того дня.

«Это было поздним вечером. Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять», — сказала она.

По словам биатлонистки, данное решение далось всем членам комиссии «не легко», став «очень серьезным и тяжелым», поскольку все стремились избежать «бана россиян и белорусов любым возможным способом», но он оказался «необходим», особенно после рекомендации со стороны МОК об этом.

«Еще раз повторюсь, что это было худшим решением, которое мы должны были принять», — добавила она.