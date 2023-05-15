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Наталия Шевченко рассказала, почему ушла из лыж в биатлон

22-летняя россиянка отлично провела дебютный сезон в биатлоне.

Наталия Шевченко рассказала, почему ушла из лыж в биатлон
© РИА Новости

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, почему из лыжных гонок перешла в биатлон.

«Чаще всего спортсмены переходят в биатлон от того, что не могут ничего показать в лыжах. Я же в лыжах показывала достаточно хороший результат, но тут сыграло много факторов — я вышла замуж, мне захотелось быть поближе к семье, плюс тренеры советовали попробовать себя в биатлоне, а мне предложили хорошие условия для перехода — сразу взяли в резервный состав сборной. В итоге всё срослось, а на следующий год, возможно, таких условий бы уже не предложили.
Первые мысли о переходе в биатлон появились осенью 2021 года, когда я тренировалась в группе Егора Сорина. У меня тогда была какая-то апатия, казалось, что ничего не получается, чувствовала дискомфорт, и закрадывались такие мысли. Я добегала тот сезон в лыжах, а затем перешла в биатлон», — приводит слова Шевченко «Чемпионат».

Наталия Шевченко провела первый сезон в биатлоне, ранее она принимала участие в лыжных гонках. В 2022 году 22-летняя россиянка завоевала бронзу в коньковом спринте на молодёжном чемпионате мира, а на чемпионате России взяла золото в составе Тюменской области в эстафете, а также серебро в командном спринт.

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