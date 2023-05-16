Логинов и Бабиков не попали в состав сборной России на централизованную подготовку
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом групп подготовки на спортивный сезон-2023/2024 гг., сообщает сайт СБР. Полный список выглядит так.
Группа Юрия Каминского:
Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Роман Ерёмин (Новосибирская область), Денис Иродов (Новосибирская область – Алтайский край), Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев (оба – Удмуртская Республика), Евгений Емерхонов (Республика Татарстан); Лариса Куклина (ЯНАО).
Группа Сергея Башкирова:
Александр Поварницын (Тюменская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Кирилл Бажин (Свердловская область), Иван Колотов (Пермский край), Максим Цветков (Санкт-Петербург – Вологодская область), Олег Домичек (Новосибирская область – Алтайский край).
Группа Михаила Шашилова:
Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (все – Свердловская область), Анастасия Батманова (Сахалинская область), Юлия Шеллер (Красноярский край), Кира Дюжева (Новосибирская область), Анна Грухвина (Тюменская область).
Группа Артема Истомина:
Даниил Серохвостов (Новосибирская область – Алтайский край), Карим Халили (Москва); Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова (все – ХМАО-Югра), Анастасия Гореева (Московская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Анастасия Зырянова (Пермский край), Анастасия Гришина (Алтайский край – Новосибирская область).