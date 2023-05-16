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Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада

Спартакиада сильнейших будет главным стартом следующего сезона для российских биатлонистов. Об этом журналистам во вторник заявил вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев.

Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада
© РИА Новости

"Главным стартом сезона, по которому будет оцениваться работа биатлонистов и тренеров, будет Спартакиада сильнейших, которая пройдет с 9 по 19 феврале в Златоусте", - сказал Ростовцев.

Российские и белорусские биатлонисты в связи с событиями на Украине лишены возможности выступать на мировой арене, Международный союз биатлонистов отказывается рассматривать вариант их возвращения даже с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета, который предложил допускать спортсменов в нейтральном статусе.

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