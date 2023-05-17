Биатлонистка Вирер рассказала, почему не снялась для Playboy

Доротея Вирер рассказала, что отказалась сниматься обнаженной для журнала Playboy.

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– Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.

– Но ты отказалась.

– Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.