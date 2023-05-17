Биатлонистка Вирер рассказала, почему не снялась для Playboy

Вирер о несостоявшейся фотосессии для Playboy: «Это был запрос из России. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась»
Доротея Вирер рассказала, что отказалась сниматься обнаженной для журнала Playboy.
– Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.
– Но ты отказалась.
– Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась.
Я серьезная? Я этого не говорю, но я предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед, – сказала четырехкратная чемпионка мира.
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