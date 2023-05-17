Биатлонистка Вирер о съемке в Playboy: это был запрос из России

«Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.



Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед», — передает слова Вирер Corriere della Sera.