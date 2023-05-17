Итальянская биатлонистка Вирер о съемке в Playboy: это был запрос из России
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему несколько лет назад отказалась от откровенной съемки в журнале Playboy.
«Это уже старая история, может быть, десятилетней давности. Это был запрос из России: там популярен биатлон.
Я не настолько уверена в себе. Кроме того, сегодня девушки, которые попадают в этот журнал, уже не полностью обнажены. Я должна была сниматься обнаженной, поэтому отказалась. Но если кто-то чувствует себя комфортно, снимаясь обнаженной, то вперед», — передает слова Вирер Corriere della Sera.
Вирер является четырехкратной чемпионкой мира по биатлону. Также на ее счету три бронзы с разных Олимпиад 2014, 2018 и 2022 годов.
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.