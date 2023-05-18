Суд признал диплом главы СБР недействительным

Суд признал недействительным диплом главы СБР Виктора Майгурова.
Об этом свидетельствует информация из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.
В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция». В марте 2023 года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.
Истцом в деле выступил прокурор Кировского района Екатеринбурга, ответчиками — Майгуров и Уральский институт коммерции и права, третьими сторонами — Сибирский университет физкультуры и спорта и Минобрнауки России.
Решение было вынесено заочно.
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Суд признал недействительным диплом о высшем образовании главы СБР Виктора Майгурова
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