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Суд признал недействительным диплом о высшем образовании главы СБР Виктора Майгурова

Суд признал недействительным диплом главы СБР Виктора Майгурова.

Суд признал диплом главы СБР недействительным
© Sports.ru

Об этом свидетельствует информация из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.

В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция». В марте 2023 года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Истцом в деле выступил прокурор Кировского района Екатеринбурга, ответчиками — Майгуров и Уральский институт коммерции и права, третьими сторонами — Сибирский университет физкультуры и спорта и Минобрнауки России.

Решение было вынесено заочно.

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