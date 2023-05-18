Суд признал диплом главы СБР недействительным

В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция». В марте 2023 года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.