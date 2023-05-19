Лыжница Грухвина рассказала о своем переходе в биатлон

«Это решение принималось не за один или два дня. Был определённый промежуток времени, где я раздумывала, рассуждала, как и что лучше сделать, нужно ли мне вообще это. Когда я ответила себе на эти вопросы, то приняла решение. Что стало ключевым? Да ничего, всё шло по накатанной. Подумала, порассуждала, поговорила с некоторыми тренерами и решила попробовать себя в биатлоне. Серьёзно задумалась о переходе во время чемпионата России в Тюмени. Выходила на тренировки, у меня были разные мысли в голове. Уже в Кировске приняла окончательное решение. Я обдумывала, зная девчонок в группе Шашилова, у меня у самой была инициатива обратиться к нему, связаться с ним и сказать, что хочу тренироваться у него.