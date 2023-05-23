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Васильев о дипломе Майгурова: «Первое лицо организации – это маяк, на который равняются все сотрудники. Когда ломается этот маяк, куда плыть дальше?»

Дмитрий Васильев высказался о ситуации с дипломом главы СБР Виктора Майгурова.

Советский биатлонист Васильев высказался о ситуации с дипломом главы СБР
© Sports.ru

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«В те годы постарались замять всю эту неприятную ситуацию, тем самым закрыли вопрос. Но через некоторое время вот этот вопрос опять возник.

Может, он будет всю жизнь преследовать Виктора Майгурова, кто нибудь через десять лет захочет еще более жестко повернуть ситуацию.

Первое лицо любой организации – это некий символ и маяк, на который равняются все сотрудники. Но когда ломается этот маяк, куда плыть дальше? На кого ориентироваться? В данной ситуации это психологический момент», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

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