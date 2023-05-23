Советский биатлонист Васильев высказался о ситуации с дипломом главы СБР

«В те годы постарались замять всю эту неприятную ситуацию, тем самым закрыли вопрос. Но через некоторое время вот этот вопрос опять возник.



Может, он будет всю жизнь преследовать Виктора Майгурова, кто нибудь через десять лет захочет еще более жестко повернуть ситуацию.



Первое лицо любой организации – это некий символ и маяк, на который равняются все сотрудники. Но когда ломается этот маяк, куда плыть дальше? На кого ориентироваться? В данной ситуации это психологический момент», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».