Биатлонист Лапшин пострадал в ДТП

— Не очень удачно начал подготовительный период. Попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу. Решили сделать операцию, потому что расположение кисти без нее бы поменялось. Всё прошло хорошо, сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей, — сказал Лапшин в видео, которое опубликовал в социальных сетях.