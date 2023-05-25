Биатлонист Лапшин пострадал в ДТП

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, рассказал о полученных в ДТП травмах.
— Не очень удачно начал подготовительный период. Попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу. Решили сделать операцию, потому что расположение кисти без нее бы поменялось. Всё прошло хорошо, сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей, — сказал Лапшин в видео, которое опубликовал в социальных сетях.
Лапшину 35 лет, до 2017 года он выступал за сборную России, в составе которой дважды выигрывал эстафету на этапах Кубка мира.