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Биатлонист Лапшин рассказал, что получил перелом кисти в ДТП

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, рассказал о полученных в ДТП травмах.

Биатлонист Лапшин пострадал в ДТП
© Матч ТВ

— Не очень удачно начал подготовительный период. Попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу. Решили сделать операцию, потому что расположение кисти без нее бы поменялось. Всё прошло хорошо, сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей, — сказал Лапшин в видео, которое опубликовал в социальных сетях.

Лапшину 35 лет, до 2017 года он выступал за сборную России, в составе которой дважды выигрывал эстафету на этапах Кубка мира.

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