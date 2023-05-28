Тихонов прокомментировал ситуацию с патронами в российском биатлоне

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, прокомментировал заявление руководителя главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова о нехватке патронов. Об этом пишет Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Майгуров рассказал, что на фоне международной повестки наблюдаются значительные проблемы с поставками иностранных патронов.

Кроме того, уточнил глава СБР, существенно подорожали отечественные винтовки, цена на патроны к ним выросла в два раза. Но даже дорогие патроны попадают на рынок в недостаточном количестве.

Тихонов, в свою очередь, напомнил, что Россия обладает огромными запасами природных ископаемых.