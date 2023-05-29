Тренер Каминский высказался о решении по зарплатам в сборной России по биатлону

«Честно говоря, абсолютной неожиданностью стало решение по Куклиной и Василию Томшину, который выше Ильназа в рейтинге стоял. Ну и всё-таки, исходя из каких критериев составлялся список? За что платится зарплата? Наверное, она должна платиться не за будущие, а за конкретные достижения.



Чемпион России и двукратная чемпионка России хотя бы половину ставки в ЦСП заслужили. Но решили – буду говорить «мы», потому что я тоже вхожу в тренерский совет, иначе. Но итоговый документ мы не видели.



Я бы назвал ситуацию несправедливой. Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация. А если спортивная – тогда надо платить за результат или за совокупность результатов, а не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».