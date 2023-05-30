Биатлонистка Куклина: спасибо Губерниеву, что не оставил спортсменов в трудную минуту

Биатлонистка Лариса Куклина и её муж Михаил Куклин поблагодарили журналиста Дмитрия Губерниева и телеканал «Матч ТВ» за огласку инцидента с зарплатой спортсменов в сборной России.
«Спасибо Губерниеву и «Матч ТВ» за то, что не оставили спортсменов в непростой момент и спешите на помощь. Всем фанатам привет! Вы — крутые! Без вашего интереса и заинтересованности это всё спустили бы на тормозах», — гласит сообщение Куклиных в соцсетях.
Ранее Губерниев сообщил, что сразу несколько членов сборной России по биатлону были лишены зарплат в национальной команде. По словам журналиста, стипендий лишились Ирина Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов. Все они занимаются в группе тренера Юрия Каминского.
Напомним, IBU отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов и приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР).