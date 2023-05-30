Биатлонистка Куклина: спасибо Губерниеву, что не оставил спортсменов в трудную минуту

«Спасибо Губерниеву и «Матч ТВ» за то, что не оставили спортсменов в непростой момент и спешите на помощь. Всем фанатам привет! Вы — крутые! Без вашего интереса и заинтересованности это всё спустили бы на тормозах», — гласит сообщение Куклиных в соцсетях.