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Куклина: спасибо Губерниеву, что не оставил спортсменов в трудную минуту

Биатлонистка Лариса Куклина и её муж Михаил Куклин поблагодарили журналиста Дмитрия Губерниева и телеканал «Матч ТВ» за огласку инцидента с зарплатой спортсменов в сборной России.

Биатлонистка Куклина: спасибо Губерниеву, что не оставил спортсменов в трудную минуту
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«Спасибо Губерниеву и «Матч ТВ» за то, что не оставили спортсменов в непростой момент и спешите на помощь. Всем фанатам привет! Вы — крутые! Без вашего интереса и заинтересованности это всё спустили бы на тормозах», — гласит сообщение Куклиных в соцсетях.

Ранее Губерниев сообщил, что сразу несколько членов сборной России по биатлону были лишены зарплат в национальной команде. По словам журналиста, стипендий лишились Ирина Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов. Все они занимаются в группе тренера Юрия Каминского.

Напомним, IBU отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов и приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР).

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