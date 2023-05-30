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Губерниев: обновленные списки биатлонистов поступили в ЦСП

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с лишением нескольких членов сборной России по биатлону зарплат. По его словам, обновленные списки членов национальной команды уже поступили в Центр спортивной подготовки.

Губерниев: обновленные списки биатлонистов поступили в ЦСП
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«Обновленные списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП! В СБР всё направили! Завтра станет известен результат, но всё будет хорошо! Насколько мне известно, волшебный поджопник взбодрил недотёп…» — написал Губерниев в социальной сети.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов были лишены зарплат членов национальной команды России. Среди спортсменов, лишённых зарплат от Минспорта России, оказались Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.

В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

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