Губерниев: обновленные списки биатлонистов поступили в ЦСП
Журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с лишением нескольких членов сборной России по биатлону зарплат. По его словам, обновленные списки членов национальной команды уже поступили в Центр спортивной подготовки.
«Обновленные списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП! В СБР всё направили! Завтра станет известен результат, но всё будет хорошо! Насколько мне известно, волшебный поджопник взбодрил недотёп…» — написал Губерниев в социальной сети.
Ранее стало известно, что ряд биатлонистов были лишены зарплат членов национальной команды России. Среди спортсменов, лишённых зарплат от Минспорта России, оказались Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.
В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.