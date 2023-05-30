Губерниев: обновленные списки биатлонистов поступили в ЦСП

«Обновленные списки сборников-биатлонистов поступили в ЦСП! В СБР всё направили! Завтра станет известен результат, но всё будет хорошо! Насколько мне известно, волшебный поджопник взбодрил недотёп…» — написал Губерниев в социальной сети.