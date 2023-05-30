Биатлонистка Егорова: «Морально тяжело не находиться в сборной»

«Морально тяжело не находиться в сборной. Сначала было неожиданно, сейчас спокойно реагирую» — биатлонистка Егорова
Биатлонистка Анастасия Егорова в эфире «Матч ТВ» рассказала о том, как узнала, что лишилась зарплатной ставки в сборной России.
О том, что Егорова лишилась зарплаты в сборной, ранее заявил ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он также сообщил, что биатлонисты Лариса Куклина, Евгений Емерхонов и Ильназ Мухамедзянов тоже были лишены заработной платы в сборной России. Все трое входят в группу Юрия Каминского, которая сейчас проходит централизованную подготовку в Сочи. В понедельник Губерниев в программе «Громко!» на «Матч ТВ» заявил, что Центр подготовки сборных команд России готов увеличить квоту по заработным платам биатлонистов, но ждет от Союза биатлонистов России формирования новой заявки.
Во вторник Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что обновленные списки членов сборной России по биатлону уже поступили в Центр подготовки сборных команд России.
— Приехала из отпуска в начале мая. И была уверена, что вот вот объявят списки. И чисто случайно узнала, что уже созданы группы в мессенджере. И понимаю, что меня нет ни в одной из них. Понимаю также, что меня не взяли ни в одну из команд. Сначала расстроилась, так как было неожиданно. Сейчас спокойно реагирую.
Чисто случайно мне тренер сказал, что позвонил Виктор Майгуров и задал вопрос, буду ли я тренироваться с командой. Тренер ответил, что да, конечно, хотели бы тренироваться с командой. Ну и все! Мы с тренером подумали, что меня хотят взять в одну из команд. Но я не знаю, к чему был этот звонок, потому что меня никуда не взяли.
Просто ставка как доход, зарплата. Сумму не хотела бы озвучивать, потому что у каждого спортсмена она разная. Какая была бы сейчас, не знаю. Ощутимо! Это не 1000 рублей.
Морально тяжело не находиться в сборной. В прошлом году меня не взяли в команду. Я тяжело переживала, в сезоне это отразилось. Сейчас я это пережила. Но понимаю, что все сейчас бегают в России, международных стартов, увы, нету. Поэтому хорошо ощущаю себя в регионе.
Дима [Губерниев], спасибо, что поддерживаешь в такой ситуации. Надеюсь, что все обернется в нашу сторону, — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».
В понедельник министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство сделает все, чтобы в вопросе зарплат российских биатлонистов не было несправедливости.
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«Морально тяжело не находиться в сборной. Сначала было неожиданно, сейчас спокойно реагирую» — биатлонистка Егорова
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