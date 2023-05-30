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«Морально тяжело не находиться в сборной. Сначала было неожиданно, сейчас спокойно реагирую» — биатлонистка Егорова

Биатлонистка Анастасия Егорова в эфире «Матч ТВ» рассказала о том, как узнала, что лишилась зарплатной ставки в сборной России.

Биатлонистка Егорова: «Морально тяжело не находиться в сборной»
© Матч ТВ

О том, что Егорова лишилась зарплаты в сборной, ранее заявил ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он также сообщил, что биатлонисты Лариса Куклина, Евгений Емерхонов и Ильназ Мухамедзянов тоже были лишены заработной платы в сборной России. Все трое входят в группу Юрия Каминского, которая сейчас проходит централизованную подготовку в Сочи. В понедельник Губерниев в программе «Громко!» на «Матч ТВ» заявил, что Центр подготовки сборных команд России готов увеличить квоту по заработным платам биатлонистов, но ждет от Союза биатлонистов России формирования новой заявки.

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Во вторник Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что обновленные списки членов сборной России по биатлону уже поступили в Центр подготовки сборных команд России.

— Приехала из отпуска в начале мая. И была уверена, что вот вот объявят списки. И чисто случайно узнала, что уже созданы группы в мессенджере. И понимаю, что меня нет ни в одной из них. Понимаю также, что меня не взяли ни в одну из команд. Сначала расстроилась, так как было неожиданно. Сейчас спокойно реагирую.

Чисто случайно мне тренер сказал, что позвонил Виктор Майгуров и задал вопрос, буду ли я тренироваться с командой. Тренер ответил, что да, конечно, хотели бы тренироваться с командой. Ну и все! Мы с тренером подумали, что меня хотят взять в одну из команд. Но я не знаю, к чему был этот звонок, потому что меня никуда не взяли.

Просто ставка как доход, зарплата. Сумму не хотела бы озвучивать, потому что у каждого спортсмена она разная. Какая была бы сейчас, не знаю. Ощутимо! Это не 1000 рублей.

Морально тяжело не находиться в сборной. В прошлом году меня не взяли в команду. Я тяжело переживала, в сезоне это отразилось. Сейчас я это пережила. Но понимаю, что все сейчас бегают в России, международных стартов, увы, нету. Поэтому хорошо ощущаю себя в регионе.

Дима [Губерниев], спасибо, что поддерживаешь в такой ситуации. Надеюсь, что все обернется в нашу сторону, — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».

В понедельник министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство сделает все, чтобы в вопросе зарплат российских биатлонистов не было несправедливости.

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