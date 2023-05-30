Биатлонистка Егорова: «Морально тяжело не находиться в сборной»

— Приехала из отпуска в начале мая. И была уверена, что вот вот объявят списки. И чисто случайно узнала, что уже созданы группы в мессенджере. И понимаю, что меня нет ни в одной из них. Понимаю также, что меня не взяли ни в одну из команд. Сначала расстроилась, так как было неожиданно. Сейчас спокойно реагирую.



Чисто случайно мне тренер сказал, что позвонил Виктор Майгуров и задал вопрос, буду ли я тренироваться с командой. Тренер ответил, что да, конечно, хотели бы тренироваться с командой. Ну и все! Мы с тренером подумали, что меня хотят взять в одну из команд. Но я не знаю, к чему был этот звонок, потому что меня никуда не взяли.



Просто ставка как доход, зарплата. Сумму не хотела бы озвучивать, потому что у каждого спортсмена она разная. Какая была бы сейчас, не знаю. Ощутимо! Это не 1000 рублей.



Морально тяжело не находиться в сборной. В прошлом году меня не взяли в команду. Я тяжело переживала, в сезоне это отразилось. Сейчас я это пережила. Но понимаю, что все сейчас бегают в России, международных стартов, увы, нету. Поэтому хорошо ощущаю себя в регионе.



Дима [Губерниев], спасибо, что поддерживаешь в такой ситуации. Надеюсь, что все обернется в нашу сторону, — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».