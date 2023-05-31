Глава Федерации биатлона МО: критерии СБР для раздачи спортсменам ставок размыты и непрозрачны

Глава Федерации биатлона Московской области и экс кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил в интервью «Матч ТВ», что критерии СБР для раздачи спортсменам государственных ставок финансирования размыты и непрозрачны.

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Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к Олимпийскому комитету России (ОКР) и министерству спорта на фоне новостей с формированием сборной России по биатлону. У себя в Telegram канале он сообщил, что некоторые биатлонисты не попали в состав сборной России из за внезапного изменения системы отбора в команду, которое сделали в СБР по ходу сезона. По мнению комментатора, спортсмены были обмануты. Он также сообщил, что Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов лишены зарплат членов сборной России.

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— Тема эта не менее важна, чем организационные и методические вопросы, которым на тренерских советах уделяется 80% времени. Когда есть критерии, не нужно ломать копья, достаточно проверить соответствие. Если же правила игры задаются на ходу и постоянно меняются, это отдает вкусовщиной и порождает конфликты.

— Руководство СБР объяснило: целью перераспределения ставок была поддержка молодых и бедных, а не опытных и обеспеченных.

— Бедные — это сколько в рублях? А обеспеченные? Обнародуйте границу, чтобы всем было ясно. У нас много 18 летних, и все они моложе Куклиной. Почему зарплату дали этим, а не тем? Пресса пытается агитировать: «Возможно, в них рассмотрели огромный талант». Тогда так и скажите: по результатам углубленного медицинского обследования выяснилось, что у биатлонистки Пупкиной задатки Магдалены Нойнер, она выше остальных на 800 пунктов, что и подтвердил объективный анализ.

С бедностью то же самое. «Эта девочка самая бедная, ей никто не платит, родители живут скромно, поэтому поощрим ее ставкой, остальные как нибудь протянут». В этом месте логика совсем рвется.

— «Все предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава сборных. Это абсолютно прозрачные критерии по распределению ставок», — цитата вице президента СБР Павла Ростовцева из интервью РИА Новости Спорт.

— Тренеры вправе иметь свое мнение, но оно должно быть подтверждено объективными показателями, утверждено исполкомом и задокументировано протоколами. Чтобы любой желающий мог найти их в открытом доступе и получить исчерпывающую информацию по теме. Иначе что такое «консолидированное мнение»? Юрий Каминский говорит: «Спросили в WhatsApp — ответил, что надо решать по рейтингу». Кто и с кем тут консолидирован? — сказал Нуждов «Матч ТВ».