Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!»
Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки.
Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев сообщил, что Иван Колотов, Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов, Анастасия Батманова, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Евгений Емерхонов, Юлия Шеллер и Алина Кудисова не попали на ставки в ЦСП.
«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!
Спасибо Минспорту, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили!
В СБР все плачут от радости, и слезы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
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