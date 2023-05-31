Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!»

«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!



Спасибо Минспорту, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили!



В СБР все плачут от радости, и слезы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» – написал Губерниев в телеграм-канале.