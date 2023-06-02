Майгуров пожаловался руководству "Матч ТВ" на оскорбления Губерниева в адрес СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров написал письмо в адрес генерального продюсера "Матч ТВ" Александра Тащина, в котором обвинил телекомментатора Дмитрия Губерниева в оскорблении организации. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС с пятницы.

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В мае Губерниев неоднократно критиковал руководство СБР за решение оставить без ставок в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то, что биатлонисты, по его мнению, выполнили критерии отбора в национальную команду. Позже Министерство спорта РФ сообщило, что увеличило число ставок. По заявлению Губерниева, это позволило решить проблему.

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"Сотрудник вашего телеканала, телекомментатор Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы и сайт канала "Матч ТВ", регулярно выступает с оскорблениями в адрес как всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству, - говорится в письме Майгурова. - Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством".

Глава СБР выразил надежду, что его обращение не останется без внимания Тащина. Губерниев в своем телеграм-канале в пятницу разместил следующий пост:

"Оказывается, журналисты не имеют право давать оценку общественной организации, в данном случае СБР. Вот оно как. А спортсмены, лишенные зарплат? Тоже права не имеют? Как интересно".

ТАСС обратился за дополнительным комментарием к Губерниеву.

Майгуров был избран главой СБР в 2020 году на внеочередной конференции СБР. В октябре прошлого года он был переизбран на четырехлетний срок, опередив единственного конкурента - вице-президента СБР, главу Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова.